Гривня возвращает потерянное. Итоги торгов на межбанке

В пятницу, 20 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,97/28,02, к закрытию котировки составили 27,45/27,55.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,40, максимальные – 27,97. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,50, максимальные – 28,02.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,2599/30,3056, к закрытию котировки составили 29,4511/29,5528.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3584/0,3593, к закрытию котировки составили 0,3480/0,3496.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"