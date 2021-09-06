Гривня выросла в цене. Курс валют НБУ
06.09.2021, 08:00
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 6 сентября курс гривни по отношению к доллару вырос на 10 копеек, по отношению к евро – на 4 копейки.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Кореспондент у редакцію ділової інформаціїРазместить вакансию
Киев • LIGA.net
Последние новости
Комментарии