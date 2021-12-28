Гривня выросла в цене. Официальный курс валют

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 28 декабря курс гривни относительно доллара вырос на 4 копейки. По отношению к евро национальная валюта подорожала на 3 копейки.

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Анна Ишутина

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