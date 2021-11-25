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Грузинский TBC Bank рассматривает покупку банка в Украине – Forbes

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2021, 12:42
Грузинский TBC Bank рассматривает покупку банка в Украине – Forbes - Фото
TBC Bank (Фото: depositphotos.com)

Один из самых больших банков Грузии TBC Bank планирует покупку украинского банка Пиреус Банк. Потенциальная стоимость сделки – до $17 млн, сообщает Forbes.

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Издание информирует, что двое из четырех, не связанных между собой, собеседников на украинском финансовом рынке подтвердили интерес грузинских банкиров к Пиреус Банку в Украине.

"Они (TBC Bank,- ред.) довольно давно смотрят в сторону Украины, приценивались к нескольким банкам", — цитирует Forbes топ-менеджера одной из финансовых госструктур. 

В свою очередь, Пиреус Банк также ищет потенциальных покупателей. Собеседник по менеджменту Пиреус Банка подтвердил Forbes, что банк действительно проходит "неспешный due diligence".

"Владельцы Пиреус Банка хотят активизировать процесс продаж", – подтверждает инвестбанкир изданию, участвовавший в одной из недавних операций по продаже банка в Украине.

Финансовый аналитик ICU Михаил Демкив отметил изданию, что банк уже давно выставлен на продажу и греки сокращают свое присутствие за границей. 

Соглашение с Пиреус Банком пока находится на начальной стадии и может не состояться, сообщает Forbes. Директор TBC Bank по связям с медиа и инвесторами Золтан Салай не подтвердил и не опроверг изданию интерес к Украине.

Инвестбанкиры оценивают Пиреус Банк от $12,5 до $17,4 млн. "Оправданным" такой диапазон также назвал экс-замдиректора департамента финстабильности НБУ Евгений Дубогрыз. 

"Пиреус, это не банк-лицензия, а работающий бизнес, хоть и не высокорентабельный", – отметил финаналитик ICU Михаил Демкив изданию.

TBC Bank (Tbilisi Business Centre) -  банковская группа в Грузии с долей рынка почти 40% по кредитам и депозитам. Акции банка котируются на Лондонской фондовой бирже. Банк также инвестировал в TBC Uzbekistan $22 млн и обслуживает розничных клиентов через необанк Space.

Пиреус Банк был основан в 1994 году под названием "Левада". В сентябре 2007 года греческий Piraeus Bank SA купил 99,6% акций банка за $75,3 млн. По состоянию на 1 октября капитал Пиреус Банка составляет 671 млн грн. Он занимает 37-е место по активам среди 71 банка в Украине.

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Наталия Фреик
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