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Харьков присоединился к программе ЕБРР "Зеленые города". Когда и на что получит экокредиты

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2021, 16:27
Харьков присоединился к программе ЕБРР
Фото: пресс-служба Харьковской горадминистрации

Городской совет Харькова и Европейский банк реконструкции и развития (ЕББР) подписали меморандум о присоединении Харькова к программе финансирования экологических проектов банка "Зеленые города". Об этом сообщает пресс-служба Харьковской горадминистрации.   

Программа позволит существенного обновить инфраструктуру города, парк общественного транспорта и улучшить экологическую ситуацию, говорится в сообщении. 

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В рамках программы будет проведен комплексный анализ экологической ситуации в городе и подготовлен план дальнейших действий.  

Аналитическая работа займет около года, после чего будет составлен список приоритетных инвестиций, которые будут касаться обновления общественного транспорта, модернизации систем водо- и теплоснабжения, сферы обращения с отходами, энергоэффективности и т.д. 

Харьков стал седьмым городом в Украине, участвующим в программе "Зеленые города" от ЕБРР после Львова, Киева, Мариуполя, Хмельницкого, Кривого Рога и Днепра. 

Программа "Зеленые города" основана ЕБРР в 2016 году и направлена на финансирование проектов по повышению энергоэффективности транспорта, энергоинфраструктуры, утилизации отходов и т.д. в городах-участниках. Всего в программе участвует 51 город в странах присутствия ЕБРР. Представительство украинских городов - наиболее многочисленное. Общий размер программы – 3 млрд евро.
  • 2 сентября Киев получил 140 млн евро кредита ЕБРР в рамках программы "Зеленые города" на модернизацию теплосетей. Всего, по данной программе Киев получит 320 млн евро. 

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Роман Брыль
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ЕБРР Зеленые города
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