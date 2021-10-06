Харьков присоединился к программе ЕБРР "Зеленые города". Когда и на что получит экокредиты
Городской совет Харькова и Европейский банк реконструкции и развития (ЕББР) подписали меморандум о присоединении Харькова к программе финансирования экологических проектов банка "Зеленые города". Об этом сообщает пресс-служба Харьковской горадминистрации.
Программа позволит существенного обновить инфраструктуру города, парк общественного транспорта и улучшить экологическую ситуацию, говорится в сообщении.
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В рамках программы будет проведен комплексный анализ экологической ситуации в городе и подготовлен план дальнейших действий.
Аналитическая работа займет около года, после чего будет составлен список приоритетных инвестиций, которые будут касаться обновления общественного транспорта, модернизации систем водо- и теплоснабжения, сферы обращения с отходами, энергоэффективности и т.д.
Харьков стал седьмым городом в Украине, участвующим в программе "Зеленые города" от ЕБРР после Львова, Киева, Мариуполя, Хмельницкого, Кривого Рога и Днепра.
- 7 октября 2020 года Хмельницкий подписал кредитный договор в ЕБРР по программе "Зеленые города" на строительство мусорозавода.
- 2 сентября Киев получил 140 млн евро кредита ЕБРР в рамках программы "Зеленые города" на модернизацию теплосетей. Всего, по данной программе Киев получит 320 млн евро.
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