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24.01.2019, 18:27

IFC готова инвестировать в один из госбанков Украины

IFC готова инвестировать в один из госбанков Украины

Укргазбанк будут готовить к приватизации

Международная финансовая корпорация (IFC) готова входить в капитал государственного Укргазбанка. Об этом сообщила глава офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив в Facebook.

"На заседании Национального инвестиционного совета руководство IFC подтвердило готовность рассматривать инвестиции в капитал Укргазбанка", - сообщила Ковалив.

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По ее словам в течение следующих нескольких месяцев начнется подготовительная работа, в том числе due diligence.

Напомним, государство в лице Министерства финансов владеет 94,94% акций Укргазбанка.

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Теги: Укргазбанк
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