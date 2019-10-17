IFC может зайти в капитал Укргазбанка до конца года

Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка (ВБ) войдет в капитал Укргазбанка до конца этого года. Об этом говорилось на встрече министра финансов Оксаны Маркаровой и министра экономики Тимофея Милованова с компаний IFC.

"(На встрече – Ред.) IFC высоко оценил результаты работы Укргазбанка, который снизил долю неработающих кредитов до 10%, что стало возможным благодаря успешному внедрению реформы корпоративного управления", - говорится в сообщении Минфина.

Кроме этого, украинская делегация продолжила обсуждение сотрудничества со Всемирным Банком (ВБ) во время встречи с новым управляющим директором ВБ Акселем ван Тротсенбургом и вице-президентом по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером.