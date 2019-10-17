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IFC может зайти в капитал Укргазбанка до конца года

IFC может зайти в капитал Укргазбанка до конца года
17.10.2019, 13:55

В государственный Укргазбанк должен зайти международный партнер Украины

Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка (ВБ) войдет в капитал Укргазбанка до конца этого года. Об этом говорилось на встрече министра финансов Оксаны Маркаровой и министра экономики Тимофея Милованова с компаний IFC.

"(На встрече – Ред.) IFC высоко оценил результаты работы Укргазбанка, который снизил долю неработающих кредитов до 10%, что стало возможным благодаря успешному внедрению реформы корпоративного управления", - говорится в сообщении Минфина.

Кроме этого, украинская делегация продолжила обсуждение сотрудничества со Всемирным Банком (ВБ) во время встречи с новым управляющим директором ВБ Акселем ван Тротсенбургом и вице-президентом по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером.

  • В сентябре стало известно, что IFC может дать Укргазбанку кредит на 30 млн евро с возможностью конвертировать их в 20% долю в акционерном капитале банке.
  • В 2017 году Минфин, IFC и Укргазбанк подписали Меморандум о взаимопонимании по поддержке приватизации Укргазбанка.

Государство владеет 94,94% акций Укргазбанка. По размеру активов он занимает четвертое место среди 77 действующих в стране банков.

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Укргазбанк IFC
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