"Их борьба – наша борьба". Глава JPMorgan призвал США не бросать Украину

Джейми Даймон (Фото: EPA / WILL OLIVER)

Джейми Даймон, гендиректор крупнейшего американского банка JPMorgan Chase, призвал США не бросать Украину без помощи. Его ежегодное обращение к акционерам, опубликованное в понедельник, начинается с темы Украины и заканчивается ею.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Он напомнил, что в опасные периоды истории, когда существовали серьезные угрозы американским союзникам и другим демократическим государствам, лидеры США словами и действиями вдохновляли американский народ встать на помощь и защитить их.



"Остаться в стороне во время столкновения автократии и демократии, диктатуры и свободы – просто не вариант для современной Америки. Украина – передовая линия демократии. Если война пойдет плохо для Украины, возможен раскол Pax Americana [Американский мир], что станет катастрофой для всего свободного мира" ", – говорится в обращении Даймона.

"Борьба Украины – это наша борьба, и обеспечение их победы – это обеспечение America First [Америка превыше всего]. Чрезвычайно важно, чтобы наши национальные лидеры объяснили американскому народу, что именно поставлено на карту, и предоставили мощные аргументы – с упорством, последовательностью и четкостью – в пользу нашей твердой, стойкой преданности выживанию Украины столько, сколько это потребуется (а это может занять годы)", – написал банкир.

Даймон подчеркнул, что помощь Украине нужна немедленно, и обратил внимание на то, что значительная часть денег на самом деле выделяется не Украине, а останется в США и пойдет на закупку американского оружия и американского оборудования.

"Наша помощь идет на пользу не только Украине, но и американским производителям. Она способствует восстановлению нашего военно-промышленного потенциала для следующего поколения", — заявил Даймон.

Он считает, что поражение Украины (а также неспособность установить мир на Ближнем Востоке) угрожает самому существовани. Запада. Оно может привести к расколу и ослаблению военных и экономических союзов, упадку американской экономики и утрате долларом статуса резервной валюты.

Даймон надеется, что до этого не дойдет, и США подтвердят слова, как считается, Уинстона Черчилля: "Американцы всегда находят правильное решение. После того, как перепробуют все остальные".

"Я хочу и надеюсь увидеть книгу "Как Запад победил". Как Америка, как и прежде в бурные времена истории, приняла вызов, когда в Украине и на Ближнем Востоке шли войны, а страхи западного мира росли. Как Америка объединилась с союзниками, чтобы сформировать союзы, необходимые для того, чтобы сохранить мир для свободы и демократии", – написал он.