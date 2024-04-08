"Их борьба – наша борьба". Глава JPMorgan призвал США не бросать Украину
Джейми Даймон, гендиректор крупнейшего американского банка JPMorgan Chase, призвал США не бросать Украину без помощи. Его ежегодное обращение к акционерам, опубликованное в понедельник, начинается с темы Украины и заканчивается ею.
"Остаться в стороне во время столкновения автократии и демократии, диктатуры и свободы – просто не вариант для современной Америки. Украина – передовая линия демократии. Если война пойдет плохо для Украины, возможен раскол Pax Americana [Американский мир], что станет катастрофой для всего свободного мира" ", – говорится в обращении Даймона.
"Борьба Украины – это наша борьба, и обеспечение их победы – это обеспечение America First [Америка превыше всего]. Чрезвычайно важно, чтобы наши национальные лидеры объяснили американскому народу, что именно поставлено на карту, и предоставили мощные аргументы – с упорством, последовательностью и четкостью – в пользу нашей твердой, стойкой преданности выживанию Украины столько, сколько это потребуется (а это может занять годы)", – написал банкир.
Даймон подчеркнул, что помощь Украине нужна немедленно, и обратил внимание на то, что значительная часть денег на самом деле выделяется не Украине, а останется в США и пойдет на закупку американского оружия и американского оборудования.
"Наша помощь идет на пользу не только Украине, но и американским производителям. Она способствует восстановлению нашего военно-промышленного потенциала для следующего поколения", — заявил Даймон.
Он считает, что поражение Украины (а также неспособность установить мир на Ближнем Востоке) угрожает самому существовани. Запада. Оно может привести к расколу и ослаблению военных и экономических союзов, упадку американской экономики и утрате долларом статуса резервной валюты.
Даймон надеется, что до этого не дойдет, и США подтвердят слова, как считается, Уинстона Черчилля: "Американцы всегда находят правильное решение. После того, как перепробуют все остальные".
"Я хочу и надеюсь увидеть книгу "Как Запад победил". Как Америка, как и прежде в бурные времена истории, приняла вызов, когда в Украине и на Ближнем Востоке шли войны, а страхи западного мира росли. Как Америка объединилась с союзниками, чтобы сформировать союзы, необходимые для того, чтобы сохранить мир для свободы и демократии", – написал он.
- На этой неделе американский Конгресс возвращается к работе после двухнедельного перерыва. Ожидается, что в ближайшие несколько дней в нижней палате парламента будет представлен новый законопроект о помощи Украине, которая приостановлена уже несколько месяцев.
- Возможно, он будет предусматривать оказание помощи в виде ссуд, а не грантов, и будет содержать положения из REPO Act о конфискации российских государственных активов.
- Президент Владимир Зеленский 6 апреля в интервью украинскому телевидению сказал, что Украина готова принять помощь США на любых условиях.