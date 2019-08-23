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Имущество банка Киев на 1 млрд грн продадут на аукционе

Имущество банка Киев на 1 млрд грн продадут на аукционе
23.08.2019, 17:37

Голландский аукцион запланирован на 3 сентября

На 3 сентября назначены торги по продаже имущества АКБ Киев. Торги пройдут по голландской модели аукциона в системе ProZorro.Продажи.

Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ, остатки активов банка-банкрота разделили на два лота.

Стартовая цена лота GL3N210218 составляет 968,41 млн грн. В лот вошли права требования и иные имущественные права по кредитным договорам с юрлицами и физлицами, дебиторская задолженность и имущественные прав по дебиторской задолженности основных средств.

Стартовая цена лота GL6N210219 - 34,63 млн грн. Он состоит из имущественных прав, вытекающие из ценных бумаг по договорам, заключенным с юрлицами, и имущественные права по кредитным договорам, заключенным с физлицами без залога.

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