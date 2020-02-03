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Имущество должников банков будут арестовывать автоматически

Имущество должников банков будут арестовывать автоматически
03.02.2020, 17:07

В Минюсте планируют диджитализировать взыскание денег с должников банков

Министерство юстиции планирует цифровизировать процесс взыскания денег должников и полностью перейти к системе автоматизированного ареста. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в интервью газете Сегодня.

По его словам, уже налажено сотрудничество с одним из банков, благодаря которому государственный или частный исполнители могут арестовать счета, включая карточные, мгновенно, нажатием нескольких клавиш.

"Это чрезвычайно эффективная система. Сейчас обсуждаем вопрос, чтобы к ней подключились еще несколько банков. Также работаем над тем, чтобы до конца года эта система была обязательной в работе всех банков. От этого выиграют все, включая банки, которые часто являются взыскателями", – сказал Малюська.

Также министр юстиции анонсировал законопроект о введении системы электронного нотариата. По его словам, в ближайшем будущем нотариусы смогут заверять электронные документы.

"Очень надеемся, что Верховная Рада сможет принять данный законопроект в течение нескольких месяцев. В таком случае до конца года мы сможем иметь работающую систему электронного нотариата", - сообщил он.

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диджитализация минюст арест имущества Денис Малюська электронный нотариат
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