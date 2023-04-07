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В условиях повышения требований к банкам, роста учетной ставки до 25% и обвалом ВВП на 30% в результате полномасштабного вторжения рф и ведения боевых действий полностью погасить кредит рефинансирования от национального регулятора было нетривиальной задачей для любого банка.

А команде "Индустриалбанка" это удалось. Благодаря грамотному управлению активами и обязательствами, гибкому подходу в резко изменившихся условиях банк с более чем 30-летней историей продемонстрировал свою устойчивость и надежность.

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