Иностранная валюта дешевеет. Курсы валют в банках

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В среду, 24 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на полкопейки и составляет 37,46 грн. Курс продаж опустился на 3 коп. до 38,1 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,9 грн, максимальный – 37,9 грн. Для продажи минимальный курс – 37,95 грн, максимальный – 38,3 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 4 коп. и составил 40,73 грн. Курс продаж упал на 8 коп. до 41,67 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40,05 грн, максимальный – 41,1 грн. Для продажи минимальный курс – 41,45 грн, а максимальный – 42,3 грн.

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