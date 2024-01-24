Іноземна валюта дешевшає. Курси валют у банках

Курси долара та євро і далі падають

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У середу, 24 січня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з вівторком, зріс на пів копійки і складає 37,46 грн. Курс продажу опустився на 3 коп. до 38,1 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,9 грн, максимальний – 37,9 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,95 грн, максимальний – 38,3 грн.

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Середній курс купівлі євро знизився на 4 коп. і склав 40,73 грн. Курс продажу впав на 8 коп. до 41,67 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 40,05 грн, максимальний – 41,1 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,45 грн, а максимальний – 42,3 грн.

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