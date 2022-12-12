Иностранная валюта немного подешевела. Наличные курсы валют

В понедельник, 12 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 4 коп. и составляет 39,42 грн. Курс продаж вырос на 3 коп. до 40,15 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,6 грн, максимальный – 39,82 грн. Для продажи минимальный курс – 39,7 грн, максимальный – 40,5 грн.

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Средний курс покупки евро упал на 4 коп. и достиг 40,81 грн. Средний курс продаж снизился на 3 коп. и составляет 41,94 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,45 грн, максимальный – 41,53 грн. Для продажи минимальный курс – 41,4 грн, максимальный – 42,8 грн.

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Анна Ішутіна

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