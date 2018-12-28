Иностранные юрлица смогут открывать счета в украинских банках

Юридические лица-нерезиденты смогут открывать счета в банках Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Как отмечают в Нацбанке, такая возможность предусмотрена законами Украины "О валюту и валютные операции", который вступит в силу 7 февраля 2019, и "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций".

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Согласно нормам вышеуказанных законов, рынок банковских услуг Украины открывается для новых субъектов - юридических лиц-нерезидентов, которым предоставлено право открывать счета в банках Украины, и осуществлять через такие счета валютные операции.

Законом о валюте нерезидентам гарантируются все права, которыми сегодня пользуются резиденты в сфере осуществления валютных операций.

В связи с этим, Нацбанк разработал и предлагает для общественного обсуждения проект постановления "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины".

Обновленный документ дополнится следующими пунктами:

● открытие текущих / вкладных (депозитных) счетов и счетов условного хранения (эскроу) юридическим лицам-нерезидентам;

● открытия и закрытия корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов;

● открытие текущих счетов управляющему по договору управления имуществом.

Напомним, Национальный банк Украины упрощает для банков ведения кассовых операций с иностранной валютой и банковскими металлами.