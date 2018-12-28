НБУ намерен упростить кассовые операции с валютой

Национальный банк Украины упрощает для банков ведения кассовых операций с иностранной валютой и банковскими металлами.Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

До этого нормы о кассовых операциях с банковскими металлами и с наличной иностранной валютой были рассеяны в ряде соответствующих нормативно-правовых актах НБУ, которые утратят силу с введением в действие закона "О валюте и валютных операциях" с 7 февраля 2019 года.

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В дальнейшем осуществление этих операций нормативно будет регулировать инструкция о ведении кассовых операций банками в Украине, в частности, вопросы о:

- оформлении кассовых документов на операции по перемещению или передачи между банками, приема/выдачи банками банковских металлов в операционных кассах от клиентов/клиентам,

- определении массы банковских металлов при осуществлении кассовых операций с банковскими металлами,

- установлении банками лимита кассы для субъектов предпринимательской деятельности, которым разрешается использовать наличную иностранную валюту.

Документ актуализирует отдельные нормы по организации кассовой работы банками Украины, отмечает НБУ.