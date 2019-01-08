Как изменились ставки по ипотеке и автокредитам - обзор

По итогам последнего квартала минувшего года, стоимость ипотеки выросла. Процентные ставки для автокредитов и потребительских кредитов снизились. Овердарафты повысили свою стоимость. В обзоре LIGA.net исследовались 24 банка и 120 кредитных программ.

Средняя процентная ставка по кредитам на автомобили упала на 0,24 п.п. и составляет 11,18% годовых. В начале года автокредиты предлагали за 15,38%. Более выгодны специальные кредитные программы с автосалонами. Такие программы предлагают Укргазбанк, Кредиагриколь Банк, ОТП Банк, Приват-Банк и Правэкс-Банк. Автокредиты помимо основной процентной ставки предполагают комиссию за выдачу кредита в размере от 1,49% до 3,99% от суммы кредита, а также страховку (полное КАСКО).

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Ипотека в течении четвертого квартала подорожала на 0,32 п.п., средняя ставка составляет 20,33% годовых. Год назад - 19,82% годовых. Повысили ставки по кредитам на недвижимость УкргазБанк и Креди Агриколь Банк.

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Потребительские кредиты упали в цене на 2,13 п.п. Средняя процентная ставка составляет 36,21% годовых. В начале года средняя стоимость составляла 38,66% годовых. Самыми выгодными остаются – кредиты под залог (авто, недвижимости, депозитов). Наименее выгодны, как и прежде, кредиты наличными без обеспечения. Средняя ставка по овердрафтам выросла на 1,5 п.п. и составляет 34,76% годовых. В начале года овердрафты предлагали 33,13% годовых.

Динамика средних кредитных ставок Динамика средних кредитных ставок

При написании материала исследовались 24 банка, 120 кредитных программ,

данные по состоянию на 08.01.19