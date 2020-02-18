Итоги торгов на межбанке

Во вторник, 18 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,38/24,41, к закрытию котировки составили 24,44/24,455.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,38, максимальные – 24,445. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,41, максимальные – 24,465.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,4132/26,4433, к закрытию котировки составили 26,4147/26,4285.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3818/0,3824, к закрытию котировки составили 0,3837/0,3844.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"