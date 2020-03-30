Курс гривни на межбанке за день почти не изменился

В понедельник, 30 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,07/28,15, к закрытию котировки составили 28,08/28,13.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,01, максимальные – 28,08. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,04, максимальные – 28,15.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,0566/31,1451, к закрытию котировки составили 30,9750/31,0302.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3506/0,3519, к закрытию котировки составили 0,3515/0,3524.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"