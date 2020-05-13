Курс стабильный: на межбанковском валютном рынке штиль

В среду, 13 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,69/26,71, к закрытию котировки составили 26,69/26,72.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,67, максимальные – 26,70. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,69, максимальные – 26,73.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 28,9453/28,9643, к закрытию котировки составили 28,9960/29,0286.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3629/0,3635, к закрытию котировки составили 0,3632/0,3640.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"