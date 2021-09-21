Итоги торгов на межбанке: доллар и евро незначительно подешевели
21.09.2021, 17:09
Иллюстративное фото: pixabay.com
Во вторник, 21 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,71/26,73, к закрытию котировки составили 26,7/26,72.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,685, максимальные – 26,715. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,705, максимальные – 26,735.
Торги по евро начались с котировок 31,3254/31,3489, к закрытию котировки составили 31,3191/31,3425.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3642/0,3646, к закрытию котировки составили 0,3646/0,365.
Согласно данным, полученным LIGA.net от УкрДилинг
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