Итоги торгов на межбанке: доллар и евро незначительно подешевели

Во вторник, 21 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,71/26,73, к закрытию котировки составили 26,7/26,72.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,685, максимальные – 26,715. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,705, максимальные – 26,735.

Торги по евро начались с котировок 31,3254/31,3489, к закрытию котировки составили 31,3191/31,3425.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3642/0,3646, к закрытию котировки составили 0,3646/0,365.

Согласно данным, полученным LIGA.net от УкрДилинг

Александра Шмыкова

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