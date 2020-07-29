Итоги торгов на межбанке: курс доллара снизился

В среду, 29 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,73/27,76, к закрытию котировки составили 27,625/27,645.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,625, максимальные – 27,73. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,645, максимальные – 27,76.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,5827/32,6152, к закрытию котировки составили 32,4731/32,4966.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3824/0,3832, к закрытию котировки составили 0,3813/0,3818.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Александра Шмыкова

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