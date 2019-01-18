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18.01.2019, 17:41

Из банка Порто-Франко вывели 500 млн грн - ФГВФЛ

Из банка Порто-Франко вывели 500 млн грн - ФГВФЛ

Общая сумма акцептированных претензий к экс-владельцам АБ Порто-Франко - 644,39 млн грн

В процессе ликвидации банка АБ Порто-Франко обнаружили, что реальная (оценочная) стоимость активов финучреждения меньше балансовой почти в 25 раз. При этом, недостаточность имущества банка - более полумиллиарда гривень. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

ФГВФЛ установил, что пропажа имущества возникла в результате противоправных действий бывших владельцев банка, которые одновременно были его руководителями. Активы выводили с помощью "схемных" кредитных операций со связанными компаниями, имеющими признаки фиктивности. В частности, владельцы использовали и свои фирмы.

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На сегодня Фонд из собственных средств уже возместил 433,65 млн грн. При этом, общая сумма акцептированных претензий кредиторов - 644,39 млн грн.

В Фонде считают, что у вкладчиков, чьи депозиты превышали 200 тыс. грн, шансов вернуть деньги почти нет.

Несмотря на то, что открыты уголовные производства и есть обвинительные приговоры по делам, касающимся связанных лиц, вернуть выведенные средства пока не удалось.

Однако, для кредиторов банка шанс получить средства все-таки существует. Так, по решению Приморского районного суда Одессы от 24.03.2017 г. по делу № 522/18781/15 виновные должны были возместить причиненный ущерб. Но решение не выполнено, поскольку, в частности, один из главных фигурантов дела, председатель наблюдательного совета - Школенко М. в настоящее время находится в розыске по статье присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК).

В то же время, один из ответчиков сейчас пытается оспорить законное и обоснованное решение и избежать ответственности, отмечают в Фонде. Таким образом, суд апелляционной инстанции должен решить, ответят ли виновные за вывод средств вкладчиков и других кредиторов банка. Рассмотрение дела Апелляционным судом Одесской области назначено на 12 февраля.

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Теги: фгвфл, фонд гарантирования вкладов физических лиц, ликвидация банка, вывод средств
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