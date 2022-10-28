Из ПриватБанка уволился топ-менеджер, засветившийся в фильме о "батальоне Монако"

Заместитель председателя правления Игорь Лебединец, засветившийся во второй серии журналистского расследования о "батальоне Монако", написал заявление на увольнение. Наблюдательный совет ПриватБанка уже его утвердил, сообщил банк в пятницу.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Наблюдательный совет ПриватБанка утвердил заявление об увольнении заместителя председателя правления Игоря Лебединца, которое по его желанию вступает в силу немедленно", – говорится в сообщении.

Лебединец работал заместителем председателя правления по реорганизации и проблемных активов.

17 октября Украинская правда опубликовала вторую часть своего фильма "Батальон Монако" об украинских бизнесменах и чиновниках, пережидающих войну на Лазурном побережье.

В нем сообщалось, в частности, о Лебединце – его видели там на автомобиле, принадлежащем банку.

В то время Лебединец был в отпуске.

После этого в банке начали внутреннюю проверку в связи с использованием служебного автомобиля в личных интересах.

"Согласно принципам и основам нормативных документов ПриватБанка, руководство и работники обязаны неукоснительно и добросовестно действовать в интересах банка, соблюдать в своей деятельности высокие профессиональные стандарты, и, в частности, избегать нарушений норм этики, а также не допускать создания впечатления их нарушения как при выполнении профессиональных обязанностей, так и в повседневной жизни", – говорится в сообщении банка.

После публикации первой серии УП о "Батальоне Монако" Государственное бюро расследований открыло уголовное производство и начало проверку обстоятельств выезда за границу всех героев материала.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.