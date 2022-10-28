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Из ПриватБанка уволился топ-менеджер, засветившийся в фильме о "батальоне Монако"

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2022, 11:12
Из ПриватБанка уволился топ-менеджер, засветившийся в фильме о
Фото: УП

Заместитель председателя правления Игорь Лебединец, засветившийся во второй серии журналистского расследования о "батальоне Монако", написал заявление на увольнение. Наблюдательный совет ПриватБанка уже его утвердил, сообщил банк в пятницу.

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"Наблюдательный совет ПриватБанка утвердил заявление об увольнении заместителя председателя правления Игоря Лебединца, которое по его желанию вступает в силу немедленно", – говорится в сообщении.

Лебединец работал заместителем председателя правления по реорганизации и проблемных активов.

17 октября Украинская правда опубликовала вторую часть своего фильма "Батальон Монако" об украинских бизнесменах и чиновниках, пережидающих войну на Лазурном побережье.

В нем сообщалось, в частности, о Лебединце – его видели там на автомобиле, принадлежащем банку.

В то время Лебединец был в отпуске.

После этого в банке начали внутреннюю проверку в связи с использованием служебного автомобиля в личных интересах.

"Согласно принципам и основам нормативных документов ПриватБанка, руководство и работники обязаны неукоснительно и добросовестно действовать в интересах банка, соблюдать в своей деятельности высокие профессиональные стандарты, и, в частности, избегать нарушений норм этики, а также не допускать создания впечатления их нарушения как при выполнении профессиональных обязанностей, так и в повседневной жизни", – говорится в сообщении банка.

  • После публикации первой серии УП о "Батальоне Монако" Государственное бюро расследований открыло уголовное производство и начало проверку обстоятельств выезда за границу всех героев материала.
Андрій Водяний
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ПриватБанк батальон монако игорь лебединец
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