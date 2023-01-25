Из России собирается уйти крупнейший поставщик POS-терминалов для банковских карт

Французская компания Ingenico, поставляющая POS-терминалы для крупнейших российских банков и обслуживающая около половины устройств на территории России, собирается уйти с российского рынка. Об этом пишет пропагандистское российское издание РБК, хотя официально компания о своих планах не сообщала.

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Переговоры с банками носят неформальный характер.

Компания уже несколько месяцев пытается найти способ покинуть Россию так, чтобы минимально навредить платежному рынку, утверждает один из собеседников издания.

Он сказал, что впервые информация об увольнении компании появилась на рынке еще весной 2022 года, когда большинство западных компаний сворачивали бизнес в стране из-за войны России против Украины.

Сейчас уже называются конкретные сроки: контракты сотрудников компании действуют до 15 февраля, выход из России назначен на 1 марта, а прекращение технического обслуживания – на конец марта.

России больше нет ни среди партнеров компании, ни в списке офисов, а в юридическом лице Ingenico, отвечающем за оптовую торговлю, назначили ликвидатора.

Французская Ingenico работает в России с 2007 года. По данным российского центробанка, к концу третьего квартала 2022 года в России было установлено около 4 млн POS-терминалов.

Доля терминалов Ingenico в России составляет около 50%, устройства компании занимают основную долю в POS-сетях, подсанкционных Сбербанку, ВТБ и Промсвязибанку.

Из России также уходит французская сеть спорттоваров Decathlon.

Андрій Водяний

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