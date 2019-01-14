Из ВТБ Банка перед ликвидацией вывели всю недвижимость - ФГВФЛ

С собственности ВТБ Банка вывели недвижимости на более 105 млн грн, сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Сообщается, в ходе ликвидации банка ФГВФЛ недосчитался 46 единиц недвижимости, которые находились на его балансе с 2015 года.

Реклама

По данным Фонда, эти объекты были перерегистрированы госрегистратором Днепровского филиала одного из коммунальных предприятий Ю. В. Гладковым на физическое лицо на основании "дополнительного решения Индустриального районного суда Днепра". Потом эти объекты были обозначены, как уставной капитал новосозданной компании (ООО), зарегистрированной 30 ноября 2018 года с уставным капиталом всего в 1 тыс. грн в Днепре. Компания эта зарезервирована на упомянутое физическое лицо, отмечает Фонд.

При этом "основное решение" по этому делу не имеет никакого отношения к ВТБ и его имуществу, а само исковое заявление по нему суд так и не рассмотрел, утверждает ФГФВЛ.

"В ФГВФЛ есть все основания считать эти действия мошенническими", - указывается в сообщении.

По данным Фонда, в 2014 году на баланс банка было взято 311 квартир и объектов коммерческой недвижимости на основании договоров ипотеки. За следующие три года из них были проданы все, кроме 46-ти, которые оставались на балансе на момент вхождения в банк ФГВФЛ.

"По странному "стечению обстоятельств", именно эти нереализованные 46 единиц и были указаны в загадочном дополнительном решении суда 15 января 2016 года, о котором стало известно в декабре 2018-го. Получается, авторам этого решения за три года вперед было известно, какие именно объекты с более 300 останутся в собственности банка в конце 2018 года", - утверждают в ФГВФЛ.

На основе собранных данных Фондом подано заявление в правоохранительные органы. Кроме того, готовится апелляционная жалоба на вышеуказанное судебное решение.

Напомним, в конце ноября 2018 года НБУ признал банкротом украинскую "дочку" российского госбанка ВТБ. 19 декабря началась ее ликвидация.

По данным НБУ, на момент решения об отзыве лицензии, под возмещения Фонда гарантирования вкладов (депозиты в пределах 200 тыс. грн) подпадало 59,1 тыс. человек, сумма выплат - 942,7 млн грн.