К закрытию межбанка доллар еще подешевел

В пятницу, 29 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,89/26,92, к закрытию котировки составили 26,83/26,86.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,83, максимальные – 26,90. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,86, максимальные – 26,92.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,8479/29,8785, к закрытию котировки составили 29,8322/29,8656.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3804/0,3811, к закрытию котировки составили 0,3800/0,3806.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"