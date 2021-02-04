К закрытию межбанка доллар еще подешевел

В четверг, 4 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,93/27,95, к закрытию котировки составили 27,845/27,86.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,845, максимальные – 27,93. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,86, максимальные – 27,95.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,5355/33,5595, к закрытию котировки составили 33,3555/33,3734.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3689/0,3693, к закрытию котировки составили 0,3682/0,3687.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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