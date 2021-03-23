К закрытию межбанка курс доллара вырос
23.03.2021, 17:22
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Во вторник, 23 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,66/27,68, к закрытию котировки составили 27,79/27,81.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,66, максимальные – 27,79. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,68, максимальные – 27,81.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 32,9236/32,9475, к закрытию котировки составили 32,9950/33,0132.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3668/0,3572, к закрытию котировки составили 0,3646/0,3650.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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