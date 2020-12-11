К закрытию межбанка доллар и евро подешевели

В пятницу, 11 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,96/27,98, к закрытию котировки составили 27,95/27,97.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,94, максимальные – 27,99. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,96, максимальные – 28,01.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,9154/33,9369, к закрытию котировки составили 33,8670/33,8912.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3814/0,3818, к закрытию котировки составили 0,3822/0,3826.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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