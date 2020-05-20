К закрытию межбанка курсы доллара и евро выросли

В среду, 20 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,54/26,57, к закрытию котировки составили 26,67/26,695.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,54, максимальные – 26,67. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,57, максимальные – 26,695.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,0374/29,0702, к закрытию котировки составили 29,2889/29,3137.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3652/0,3665, к закрытию котировки составили 0,3732/0,3737.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"