К закрытию межбанка доллар и евро заметно подорожали

В пятницу, 11 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,43/24,465, к закрытию котировки составили 24,64/24,68.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,43, максимальные – 24,64. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,465, максимальные – 24,68.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,9169/26,9530, к закрытию котировки составили 27,2345/27,2788.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3799/0,3807, к закрытию котировки составили 0,3844/0,3851.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"