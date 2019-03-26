К закрытию межбанка доллар набрал 10 копеек

Во вторник, 26 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,85/26,88, к закрытию котировки составили 26,95/26,98.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,85, максимальные – 27,02. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,88, максимальные – 27,05.

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Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,3754/30,4066, к закрытию котировки составили 30,4481/30,4793.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4181/0,4188, к закрытию котировки составили 0,4189/0,4196.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"