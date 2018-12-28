К закрытию межбанка доллар набрал 13 копеек

В пятницу, 28 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,58/27,65, к закрытию котировки составили 27,71/27,76. Наличный, также как официальный курс, сегодня вырос на 19 копеек.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,58, максимальные – 27,71. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,65, максимальные – 27,76.

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Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3963/0,3976, к закрытию котировки составили 0,3983/0,3993.

Торги по евро начались с котировок 31,6066/31,6841, к закрытию котировки составили 31,7362/31,7907.

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*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"