К закрытию межбанка доллар набрал 15 копеек

В четверг, 18 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,93/27,96, к закрытию котировки составили 28,085/28,11.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,93, максимальные – 28,085. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,96, максимальные – 28,11.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4251/0,4258, к закрытию котировки составили 0,4274/0,4280.
Торги по евро начались с котировок 32,0887/32,1204, к закрытию котировки составили 32,2696/32,2955.
*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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