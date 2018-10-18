К закрытию межбанка доллар набрал 15 копеек

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 17:00*

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В четверг, 18 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,93/27,96, к закрытию котировки составили 28,085/28,11.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,93, максимальные – 28,085. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,96, максимальные – 28,11.

Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4251/0,4258, к закрытию котировки составили 0,4274/0,4280.

Торги по евро начались с котировок 32,0887/32,1204, к закрытию котировки составили 32,2696/32,2955.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"