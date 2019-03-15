К закрытию межбанка доллар набрал 22 копейки и превысил 27 грн

В пятницу, 15 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,80/26,85, к закрытию котировки составили 27,02/27,06.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,80, максимальные – 27,045. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,85, максимальные – 27,09.

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Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,3510/30,4076, к закрытию котировки составили 30,6325/30,6779.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4097/0,4106, к закрытию котировки составили 0,4144/0,4153.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"