К закрытию межбанка доллар набрал еще 17 копеек

В понедельник, 3 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,89/26,93, к закрытию котировки составили 27,06/27,10.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,89, максимальные – 27,06. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,93, максимальные – 27,10.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,0334/30,0727, к закрытию котировки составили 30,3126/30,3547.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4105/0,4115, к закрытию котировки составили 0,4143/0,4151.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"