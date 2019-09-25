К закрытию межбанка доллар начал дорожать

В среду, 25 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,07/24,09, к закрытию котировки составили 24,175/24,20.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,04, максимальные – 24,21. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,06, максимальные – 24,25.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,4794/26,5014, к закрытию котировки составили 26,5562/26,5837.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3757/0,3763, к закрытию котировки составили 0,3753/0,3761.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"