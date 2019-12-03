К закрытию межбанка доллар начал дорожать

Во вторник, 3 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 23,92/23,94, к закрытию котировки составили 23,945/23,965.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 23,92, максимальные – 23,945. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 23,94, максимальные – 23,965.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,4937/26,5087, к закрытию котировки составили 26,5358/26,5580.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3726/0,3731, к закрытию котировки составили 0,3727/0,3734.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"