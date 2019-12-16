К закрытию межбанка доллар начал дорожать

В понедельник, 16 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 23,46/23,49, к закрытию котировки составили 23,49/23,515.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 23,46, максимальные – 23,50. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 23,49, максимальные – 23,525.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,1391/26,1702, к закрытию котировки составили 26,1890/26,2168.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3735/0,3744, к закрытию котировки составили 0,3758/0,3764.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"