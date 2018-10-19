К закрытию межбанка доллар подешевел

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 17:00*

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В пятницу, 19 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,15/28,17, к закрытию котировки составили 28,14/28,16.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,14, максимальные – 28,17. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,16, максимальные – 28,195.

Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4281/0,4288, к закрытию котировки составили 0,4298/0,4303.

Торги по евро начались с котировок 32,2627/32,2828, к закрытию котировки составили 32,3300/32,3502.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"