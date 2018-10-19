К закрытию межбанка доллар подешевел

В пятницу, 19 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,15/28,17, к закрытию котировки составили 28,14/28,16.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,14, максимальные – 28,17. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,16, максимальные – 28,195.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4281/0,4288, к закрытию котировки составили 0,4298/0,4303.
Торги по евро начались с котировок 32,2627/32,2828, к закрытию котировки составили 32,3300/32,3502.
*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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