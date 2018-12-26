К закрытию межбанка доллар подешевел

В среду, 26 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,32/27,37, к закрытию котировки составили 27,25/27,28.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,225, максимальные – 27,32. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,265, максимальные – 27,37.

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Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3972/0,3990, к закрытию котировки составили 0,3933/0,3941.

Торги по евро начались с котировок 31,1844/31,2875, к закрытию котировки составили 31,0241/31,0555.

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*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"