К закрытию межбанка доллар подешевел

В четверг, 3 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,52/27,57, к закрытию котировки составили 27,46/27,49.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,46, максимальные – 27,52. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,49, максимальные – 27,57.

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Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3969/0,3980, к закрытию котировки составили 0,3985/0,3993.

Торги по евро начались с котировок 31,2929/31,3529, к закрытию котировки составили 31,2082/31,2423.

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*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"