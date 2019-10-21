К закрытию межбанка доллар подешевел

В понедельник, 21 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,015/25,04, к закрытию котировки составили 24,87/24,91.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,87, максимальные – 25,015. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,91, максимальные – 25,04.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,9142/27,9396, к закрытию котировки составили 27,7474/27,7895.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3922/0,3927, к закрытию котировки составили 0,3900/0,3911.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"