К закрытию межбанка доллар подешевел

Во вторник, 10 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 23,67/23,70, к закрытию котировки составили 23,605/23,645.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 23,605, максимальные – 23,715. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 23,645, максимальные – 23,735.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,2026/26,2335, к закрытию котировки составили 26,1519/26,1939.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3720/0,3729, к закрытию котировки составили 0,3712/0,3720.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"