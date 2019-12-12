К закрытию межбанка доллар подешевел

В четверг, 12 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 23,58/23,60, к закрытию котировки составили 23,54/23,57.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 23,545, максимальные – 23,58. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 23,565, максимальные – 23,60.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,2610/26,2833, к закрытию котировки составили 26,1858/26,2169.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3727/0,3734, к закрытию котировки составили 0,3743/0,3752.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"