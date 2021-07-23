К закрытию межбанка доллар подешевел
23.07.2021, 17:15
Иллюстративное фото: pixabay.com
В пятницу, 23 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,11/27,13, к закрытию котировки составили 27,04/27,06.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,025, максимальные – 27,11. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,045, максимальные – 27,13
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 31,8970/31,9211, к закрытию котировки составили 31,8098/31,8333.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3677/0,3681, к закрытию котировки составили 0,3667/0,3671.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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