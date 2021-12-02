К закрытию межбанка доллар подешевел
02.12.2021, 17:22
Фото: depositphotos.com
В четверг, 2 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,34/27,36, к закрытию котировки составили 27,25/27,27.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,245, максимальные – 27,34. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,265, максимальные – 27,36.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 30,9188/30,9414, к закрытию котировки составили 30,8960/30,9187.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3686/0,3690, к закрытию котировки составили 0,3697/0,3703.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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