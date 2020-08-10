К закрытию межбанка доллар подешевел, а евро подорожал

В понедельник, 11 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,61/27,64, к закрытию котировки составили 27,60/27,62.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,585, максимальные – 27,61. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,605, максимальные – 27,64.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,4859/32,5184, к закрытию котировки составили 32,5321/32,5556.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3736/0,3743, к закрытию котировки составили 0,3755/0,3760.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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