К закрытию межбанка доллар подешевел еще на 12 копеек

В пятницу, 6 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,17/25,21, к закрытию котировки составили 25,05/25,08.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,02, максимальные – 25,18. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,05, максимальные – 25,21.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,7927/27,8343, к закрытию котировки составили 27,6827/27,7134.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3807/0,3816, к закрытию котировки составили 0,3812/0,3819.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"